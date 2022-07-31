Komşu kavgasını ayırırken canından oldu

İzmir Bornova'da iki aile arasında, iddiaya göre bahçe sulama tartışması sonrası yaşanan arbedede hayatını kaybeden bir kişinin, kavgayı ayırmak isteyen komşu olduğu ortaya çıktı.

ALİAĞA'YA DEFNEDİLDİ

Mehmet Nur Şemin'in, kavgayı ayırmak isterken boynuna isabet eden kurşun ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz adam, Aliağa Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından Aliağa mezarlığına defnedildi. 26 Temmuz'da meydana gelen olayda iddiaya göre iki aile arasında su tankı vanası nedeniyle tartışma çıktı. Tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Nur Şemin (27), E.A. (38), A.Y. (32), H.C. (41), M.E.B. (34) ve K.A. (64) hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Şemin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde, 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ise tutuklandı. ■ FATİH ŞENDİL