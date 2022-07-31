  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Rehin alınan kadın KADES ile kurtulmuş

Rehin alınan kadın KADES ile kurtulmuş

31.7.2022

Rehin alınan kadın KADES ile kurtulmuş
BOŞANMA aşamasında olduğu eşi Ç.K. tarafından bıçakla rehin alınan G.K.'nin, telefonundaki Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandığı ortaya çıktı. İzmir Bayraklı'da Ç.K. isimli vatandaş, bir süredir ayrı yaşadığı 2 çocuk annesi eşi G.K.'yi bıçakla rehin aldı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri şüpheliyi ikna edemeyince, özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısını kırıp içeri giren polis, Ç.K'yı etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ç.K. tutuklandı. Olay sırasında soğukkanlılığını koruyan G.K'nın telefonundaki 'KADES' uygulamasından yardım istemesiyle polisin olay yerine geldiği ortaya çıktı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA