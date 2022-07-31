Rehin alınan kadın KADES ile kurtulmuş

BOŞANMA aşamasında olduğu eşi Ç.K. tarafından bıçakla rehin alınan G.K.'nin, telefonundaki Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandığı ortaya çıktı. İzmir Bayraklı'da Ç.K. isimli vatandaş, bir süredir ayrı yaşadığı 2 çocuk annesi eşi G.K.'yi bıçakla rehin aldı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri şüpheliyi ikna edemeyince, özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısını kırıp içeri giren polis, Ç.K'yı etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ç.K. tutuklandı. Olay sırasında soğukkanlılığını koruyan G.K'nın telefonundaki 'KADES' uygulamasından yardım istemesiyle polisin olay yerine geldiği ortaya çıktı.

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