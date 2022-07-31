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Haberler İzmir Sürekli: Gıda Çarşısı’nın yok olmasına izin vermeyeceğiz

Sürekli: Gıda Çarşısı’nın yok olmasına izin vermeyeceğiz

31.7.2022

Sürekli: Gıda Çarşısı’nın yok olmasına izin vermeyeceğiz
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir ve Ege Bölgesi'nin en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Gıda Çarşısı'nı ziyaret etti. Çarşı esnafının işyerlerine konuk olan ve sorunlarını dinleyen Başkan Sürekli, "Böylesi önemli bir ticaret hacmine sahip olan çarşımız, altyapı yetersizliği nedeniyle geri kalmaya mahkûm edilmiş. Esnafımız, sorunlarını dillendirmekten usanmış. İhracat yapan firmaları da barındıran; toptan ve perakende hizmet sunan bu potansiyeli, otoparksız, yolsuz, altyapısız bırakarak, çöpünü toplamayan bir belediye, başka ne işe yarar kestirmek zor. Üzerimize düşeni yapmak için süreci hızlandıracağız. İzmir'in göbeğinde büyük bir fedakârlıkla üreten bu ticaret adasının göz göre göre yok olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
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