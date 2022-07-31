Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İZMİR'İN Bergama ilçesinde bir otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu motosiklette bulunan iki kişi metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah Adsoy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Y.B.'nin ise vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Abdullah Adsoy (26) idaresindeki motosiklet, bir aracın geri manevra yapması sonucu otomobile çarptı. Motosikletteki iki kişi metrelerce sürüklendi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Adsoy hayatını kaybetti. Y.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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