AK Partili Kerem Ali Sürekli: İzmir teşkilatı seçimlere hazır

Seferihisar İlçesinde AK Parti İzmir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Yarımada Bölgesi Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Yarımada Bölge İlçe Başkanları, İlçe Yerel Yönetimler Başkanları ve Bölge Belediye Meclis Üyeleri katıldı.



'500 BİN ÜYEMİZ VAR'

Meclis Üyelerinin faaliyet ve hedeflerinin ele alındığı toplantıda, Başkan Sürekli önemli mesajlar verdi. Saha çalışmalarında İzmirlilerin teveccühleriyle karşılaştıklarını söyleyen Sürekli, "Bizim için seçim çalışmaları, seçim bitince başlar. Saha çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Çalışan her zaman kazanır, biz de çalışıyoruz ve kazanacağız. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, teşkilatlarımıza ve milletimize güvenimiz tam. 2023 seçimlerinde İzmir'deki 500 bin üyemizle sandığa sahip çıkacağız. 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden ve güçlü bir şekilde seçtireceğiz" ifadelerini kullandı.



ÇALIŞMA TAKVİMİ BELLİ

Seçime 10 ay kaldığını hatırlatan Başkan Kerem Ali Sürekli, "Biz bütün seçim çalışmalarımızı 31 Aralık 2022 tarihine kadar bitirmek istiyoruz. Daha sonra oturacak mıyız? Elbette hayır, İzmir milletvekili aday adaylarımız kendilerini tanıtacak, listelerimiz belli olacak, aday adaylarımız sahaya çıkacak ve ardından da adaylarımız ortaya çıkacak. İzmir'de istediğimiz sonuçları almak üzere çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık ve 2023'te yapılacak seçimlere hazırız" şeklinde konuştu.

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