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Haberler İzmir Buca’daki kazada 12 kişi yaralandı

Buca’daki kazada 12 kişi yaralandı

1.8.2022

Buca’daki kazada 12 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde, kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Ana yola çıkmak isteyen, Barış S. (24) yönetimindeki kamyonet, Mustafa Ö. yönetimindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da sokak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle sokaktaki trafik dururken, sağlık ekipleri ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan dışarı çıkan yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı olduğu belirlenen 12 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin ön soruşturmasında yolcu minibüsü şoförü Mustafa Ö.'nün 'basit yaralama' suçundan hakkında arama kararı olduğu, kamyonet sürücüsü Barış S.'nin ise kaza anında 0.98 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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