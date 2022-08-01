Cinayetin eşiğinden dönen Gülşen konuştu: "Ya dışarı çıkıp yarım kalan işini tamamlarsa..."

BİR ANDA EVE GİRİP KAPIYI KİLİTLEDİ
Korku dolu anları DHA'ya anlatan Gülşen Karanlık, eşi Çetin Karanlık'ı bir anda karşısında gördüğünü belirterek, "Zaten 1 yıldır ayrı yaşıyorduk ve boşanmak istiyordum. Bu süre zarfında da sürekli telefonla beni taciz ve tehdit ediyordu. Olaydan birkaç gün önce burnumdan ameliyat olmuştum. Bu sebeple de evdeydim. Çocuklarımı işe gönderdim. Çocuklar çıkınca direkt içeriye daldı ve kapıyı kilitledi. Beni bırakması için bağırmaya başladım. Normal bir durumda değildi. Uyuşturucu etkisindeydi. Kapıyı kilitledikten sonra barışmak istediğini söyledi. Ben de kendisine tedaviye ihtiyacı olduğunu ve barışmak istemediğimi belirttim. Daha sonra da KADES'e ihbarda bulundum. Evden çıkmasını söyledim ama beni dinlemedi ve 'Beraber öleceğiz' dedi. Bıçağı boğazıma dayayıp, rehin aldı" dedi.