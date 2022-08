Cinayetin eşiğinden dönen Gülşen konuştu: "Ya dışarı çıkıp yarım kalan işini tamamlarsa..."

OLAY SIRASINDA ÜÇ KEZ BAYGINLIK GEÇİRDİM

Rehin alındığı süre boyunca 3 kez baygınlık geçirdiğini söyleyen Karanlık, "Bıçağı, jileti ve cam parçasını boğazıma dayadı. Bunun dışında bir eli de saçımdaydı. Saçımı kavradıktan sonra bir daha bırakmadı. Kendisini aldattığımı söylüyordu. Ben bunun her ne kadar doğru olmadığını söylesem de inandıramadım. Sürekli 'Beraber öleceğiz' demeye devam ediyordu. İkna edilmeyince polisler eve girdi ve beni kurtardı. Allah kimseye yaşatmasın çok kötüydü. Aslında hem öleceğimi hem de kurtulacağımı düşündüm. Beni öldürmesi an meselesiydi ancak bir yanım da 'Beni kurtaracaklar' diye umutluydu. Vücudumun çeşitli yerlerinde çizikler var. Sırtımda yara izleri var. Beni boğmaya çalıştığı için boynumda morluklar oluştu. Vücudumun birçok yerinde darp izleri var. Üç kez baygınlık geçirdim. Her baygınlık geçirdiğimde beni saçlarımdan tutarak ayılttı" diye konuştu.