“Ege’nin İncisi’ni Afrika çölüne çevirdiler”

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ödemiş'te TOKİ'nin yapmakta olduğu konutların hak sahipleriyle buluştuğu toplantıda, Büyükşehir Belediyesi üzerinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



'DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'

Türkiye'nin gerek konumu gerekse doğasıyla en nadide kentlerinden biri olan İzmir'in, CHP'li belediye tarafından ihmal edildiğini kaydeden Nasır, "25 yıldır İzmir'de CHP iktidar. İzmir milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu, bu süreçte ne yaptınız? Turizmin başkenti olabilecek bir kent, 25 yıl önce nasılsa bugün de aynı halde. İzmirliler'in hak ettiği belediyecilik bu değil. Güzel İzmir'i, Ege'nin incisini Afrika çölüne çevirdiler" diye konuştu. YILLARCA hükümet mani oluyor aldatmacası ile CHP'lilerin İzmirliler'i oyaladıklarını dile getiren Nasır, "Ankara'da yapılmayan bir işiniz var ise söyleyin yapalım. Mağrur İzmir'i mağdur İzmir yaptınız. 25 yıldır hizmete muhtaç bıraktığınız İzmir'in hali ortadayken, 'Biz yapmıyorsak kimse yapamasın' düşünceniz sebebiyle İzmirlileri cezalandırmanızı anlamak mümkün değil" dedi.



'SET ÇEKİYORLAR'

CHP zihniyetine rağmen AK Parti hükümetlerinin İzmir'i yatırımlarla hak ettiği yere taşımak için yoğun bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Nasır, "30 ilçemize yapmak istediğimiz projeleri çeşitli bahanelerle durdurmak için harcadığınız enerjiyi, İzmir halkına hizmet için harcasaydınız, bizlere söyleyecek söz bırakmazdınız. Şimdi de Ödemiş ilçemizde, TOKİ tarafından yapımı yüzde 87 seviyesine gelmiş, vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılayacak projeye dahi dava açarak yapımını durdurmaya çalışıyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Şehrimize yapılacak tüm yatırım ve hizmetleri engelleme çabanıza rağmen, hemşerilerimizi hak ettikleri hizmetle buluşturacağız" diye konuştu.

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