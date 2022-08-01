İzmir’de feci son! İki kamyonun arasına sıkıştı

İzmir'in Tire ilçesinde iki kamyon arasında kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 09 U 6648 plakalı kamyon, M.K. idaresindeki 09 AEG 374 plakalı kamyon ve Hüseyin Atçı'nın kullandığı 09 U 3787 plakalı kamyon, Kızılcahavlu Kırsal Mahallesi'nde seyir halinde iken O.K. aracıyla yolun sağında durdu.

Arkasındaki 2 kamyonun da durması sonrasında Hüseyin Atçı araçtan inerek ön tarafa geçti. Bu sırada Atçı, önünde duran M.K. yönetimindeki kamyonetin geri geri gelmesi sonucu kamyonlar arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili M.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.