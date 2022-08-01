İzmir’de KPSS heyecanı yaşandı! Kamuda istihdam için ter döktüler

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' sınavı yapıldı. İzmir'de sınava girenler aylardır süren çalışmalarının karşılığını almak için sınav salonlarındaki yerlerini aldı, kapı önlerinde yakınları onlar için dua etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'nin 'Genel Yetenek ve Genel Kültür'den oluşan sabah oturumu saat 10.15'te başladı. Sınava girenlerden Mahmut Doğa, "Bu sınava kendimi deneme amaçlı giriyorum. Buradan alacağım puanla devlet memuru olmak veya kamu kurumunda istihdam edilmek istiyorum. İnternet kaynakları ve test kitaplarıyla sınava hazırlandım. Bugün erken gelmeye özen gösterdim. Geç kalanların sınava alınmaması bence iyi bir şey. Sınavı önemsemeyenlerin, rahat tavırlar sergileyenlerin elenmesi gerekiyor. Eminim ki bir yarım saat daha verilse yine geç kalan yığınlarla karşılaşacağız" dedi.



ÖNLEMİMİZİ ALDIK

Sınava giren arkadaşını bekleyen Büşra Bilgili ise "Önümüzdeki sene de ben aynı sınava gireceğim. Çok uzak yerden geldik ve geç kalmamak için önlem aldık. Bazen aksilikler insanları son anda buluyor. Kimsenin üzülmesini istemeyiz inşallah tedbirlerini almışlardır" ifadelerini kullandı. Sınava giren kızını bekleyen Doğan Hatıl da "İyi bir yere atanmak önemli. İyi bir süreç geçirdik, başarılı olmasanı bekliyoruz. Sonucu göreceğiz" diye konuştu.

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