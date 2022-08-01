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İzmir'de sır cinayet! Ödemiş'te 4 çocuk babası hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan dört çocuk babası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma dahilinde cinayet şüphelisi veya şüphelileri her yerde aranıyor.

İHA

01.08.2022, 15:00

İzmir’de sır cinayet! Ödemiş’te 4 çocuk babası hayatını kaybetti
Korkunç olay saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört çocuk babası olduğu öğrenilen Özcan Topal (30), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, saldırıda yaralanan Topal, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cinayet şüphelisi veya şüphelileri her yerde aranıyor.
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