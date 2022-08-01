Kavgaya müdahale eden polis balkondan düştü

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken balkondan düşen polis memuru Murat Güneş (28), yaralandı. Olay, saat 00.00 sıralarında Bayraklı R. Şevket İnce Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında kavga olduğu ihbarını alan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bölgeye hareket edip, apartmana girerek kavgaya müdahale etmek istedi. Polis memuru Murat Güneş, iki kardeş arasındaki arbedeyi ayırmaya çalışırken, 2 metre yükseklikteki balkondan beton zemine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Güneş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Güneş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DİĞER