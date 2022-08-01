Orman yangınlarında kullanılan kırmızı madde nedir? İzmir’de üretiliyor

"HERKESİN KIRMIZI ÇİZGİSİ OLMALI"

Orman yangınlarına karşı mücadelenin büyük önem taşıdığını vurgulayan İpek, "Eğer bugün bu yangınlarla mücadele etmezsek torunlarımıza kötü bir miras bırakmış oluruz. Böyle bir ihaneti kimse kaldıramaz. Yeşil vatan için mücadele etmek, herkesin kırmızı çizgisi olmalı. Biz bu solüsyonla bir bariyer oluşturarak yangının atlamasını engellemeye, geciktirmeye çalışıyoruz. Bu çok kıymetli bir süreç" dedi. Öte yandan solüsyon kullanılarak oldukça yanıcı olan çam ağaçlarının kuru iğne yaprakları üzerinde deneme de yapıldı. Buna göre iğne yapraklarının bir kısmına su, bir kısmına da ürün döküldü. Su sıkılan alan kısa sürede yanarken, solüsyon sıkılan alan ise neredeyse hiç yanmadı ve kendiliğinden söndü. Ayrıca suyla ıslatılan çam yapraklarının ortasına ürünle bir şerit çizildi. Yangının, şeridin diğer tarafına atlamadığı gözlemlendi. Benzeri sadece Amerika'da üretilen kırmızı solüsyon, Türkiye'de yüzde 50 daha ucuza mal ediliyor. Alman firmalar da ortak üretim fabrikası kurmak istiyor. Firmanın bu konudaki çalışmaları sürüyor.