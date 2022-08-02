CHP’nin oyları Yarımada’da düşüyor/ Kulağıma Gelenler

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın yaptırdığı anketin sonuçları kamuoyuna açıklanmadı. İl Başkanı Deniz Yücel'in anketle ilgili bilgi verdiği örgüt yöneticilerine Çiğli ve Karşıyaka'da oylarının düştüğünü söylediği basına yansıdı.

Ancak bu, eksik bir bilgiymiş. CHP'nin İzmir'deki oyu 6 ilçede düşüyormuş.

Anketi inceleyen bir kaynağımızın söylediğine göre oyu düşen ilçeler içinde Urla, Seferihisar ve Çeşme de varmış. Yani CHP, yarımadada oy kaybediyormuş. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir toplantıda Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak'a, "Böyle sonuç mu olur?" diye sitem de etmiş. Kendi yaptığı ankette bile oy kaybettiği ortaya çıkıyorsa CHP'de alarm zilleri çalıyor demektir.

ERHAN GÜLENÇ