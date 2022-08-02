Şadırvan vandalı yakalandı

GEÇTİĞİMİZ günlerde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvanaltı Camisi'ne ait şadırvanın yıkılmasının ardından Konak Belediyesi suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrasında şadırvanın yıkılmasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Kameralara yansıyan görüntüler sonrasında şadırvanı kimin yıktığı ve kırıcılar için kullanılan elektriğin hangi dükkandan alındığı tespit edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yıkımı gerçekleştiren kişiyi yakaladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şadırvanın yerine yenisini yapacaklarını bildirdi. Şadırvanaltı Camii Dernek Başkanı Turgay Oğuzhan da, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile görüştüklerini ve bir yandan suçluların cezalandırılması için çalışılırken, bir yandan da şadırvanın yeniden yapılacağı sözünü aldıklarını söyledi. Oğuzhan, "Burası 90 yıllık tarihi bir çarşı. İnsanlar burayı bulurken şadırvan diye buluyor. Tarihi bir anlamı olmasa da yaklaşık 65 sene önce o dönemin esnafları tarafından insanlar ihtiyaçlarını gidersin diye yaptırılmış. Yıkanlar gerekli cezayı almalı" dedi. İzmir Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise, gerekçesi ne olursa olsun şadırvanın kimseden izin almadan yıkılmasının suç olduğunu dile getirdi.

"SAAT KULESİ'NE DE YAPARLAR!"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şadırvana saldırıyı 'vandalizm' olarak değerlendirerek "Mantocular Çarşısı'nda şadırvanımız vardı, balyoz darbeleriyle bir kişi ortadan kaldırmış. Vandalizm bu boyutlara geldi şaşırıyorum. Nasıl bir cesaret, nasıl bir bakış açısı. Kemeraltı'nda tarihi eser bırakmazlar bu anlayışla, Saat Kulesi'ni de bu kafa yapısı ortadan kaldırır. Emniyet güçlerimiz anında olayı çözüm noktasına getirdi. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi. ■ MERT CAN TANİ