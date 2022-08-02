Evlilik öncesi kanser teşhisi konulmuştu! Hastanede önce nikah sonra kök hücre nakli

İzmir'de bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya ile işletmeci İlker Çamur, 3 yıl önce tatilde tanıştı. 9 Haziran doğumlu Özkaya, geçen yıl kendisine doğum günü hediyesi olarak check-up paketi satın aldı ve Çamur'un da check-up yaptırması için ısrarcı oldu. Nitekim çift birlikte sağlık kontrolünden geçti ama herhangi bir yakınması olmayan İlker Çamur'un kan değerleri kötü çıktı.

Gittikleri özel tıp merkezindeki doktor, kan kanseri şüphesiyle Çamur'u hematoloğa yönlendirdi. İki ayrı özel hastanede tedavi gören Çamur, geçen eylülde Ege Üniversitesi Hastanesine (EÜ) başvurdu. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahri Şahin tarafından tedaviye alınan Çamur, yapılan tetkikler neticesinde kan kanseri ve 4. evre lenfoma olduğunu öğrendi. Kemoterapiye başlanan Çamur, aralık ayında Covid-19'a da yakalandı. Bir yandan kanser tedavisi devam eden İlker Çamur, bu zorlu süreçte elini hiç bırakmayan sevgilisi Güneş Özkaya ile de hastanede odasında nişanlandı. 57 gün boyunca Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi olan Çamur ve nişanlısı Özkaya, bu kez de kemik iliği kök hücre nakli için uygun verici haberini beklemeye koyuldu. Donörü olmayan Çamur'a TÜRKÖK'ten uygun verici bulundu. Bunun üzerine Çamur, nakil için 26 Temmuz'da İzmir'de özel bir hastanesineye nakledildi.





Hayata sıkı sıkı tutunan Çamur, kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan bir gün önce hastanede bulunan konferans salonunda "Güneşim" dediği sevgilisi Güneş Özkaya ile dünya evine girdi. Çift, hastane odasında gelinlik ve damatlık giyerek yakınlarının katılımıyla hastalıkta sağlıkta bir ömür mutluluğa imza attı. Çiftin nikah şahitleri ise Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran ve Prof. Dr. Fahri Şahin oldu. Çift ve yakınları, nikah merasiminde gözyaşlarını tutamadı.



