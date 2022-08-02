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Haberler İzmir İki kamyon arasında sıkışarak can verdi

İki kamyon arasında sıkışarak can verdi

2.8.2022

İki kamyon arasında sıkışarak can verdi
İZMIR'IN Tire ilçesinde, park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle araçların arasında sıkışan Hüseyin Atçı, yaşamını yitirdi. Olay, Tire'ye bağlı Kızılcahavlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Atçı, 09 U 3787 plakalı kamyonu ile Mehmet Karagöz ise 09 AEF 374 plakalı kamyonu ile Kızılcahavlu Mahallesi'ne yük almaya geldi. Karagöz ve Atçı, iş öncesinde mahalle yakınlarında kamyonlarını park etti. Hüseyin Atçı kamyonunun ön tarafında bulunduğu sırada, iddiaya göre Karagöz'ün kamyonu bilinmeyen nedenle hareket etti. İki kamyon arasında kalan Atçı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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