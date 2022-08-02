İzmir susuz kaldı! Dikili’nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 2 Ağustos Salı İzmir su kesintisi detayları...
Dikili'de vatandaşlar birkaç gündür susuzluktan şikayet ederken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bugün resmi sitesinde Ödemiş'te de suların yaklaşık 10 saat kesileceğini açıkladı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde de çalışma ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 2 Ağustos Salı İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 2 Ağustos Salı İzmir su kesintisi detayları...
BUCA
ATATÜRK 02.08.2022 saat 03:40 ile 10:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
ŞEMSİLER, YENİŞEHİR, UMURCALI, CUMHURİYET, YENİ, İSTİKLAL, KARABURÇ, YENİKÖY 02.08.2022 saat 09:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
FERAHLI, KÜÇÜKADA, UMURBEY, YENİDOĞAN, İSMET PAŞA, VEZİRAĞA, MEHTAP, LALE 02.08.2022 saat 05:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN
29 EKİM, 9 EYLÜL 02.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
KUVVETLİ, İNÖNÜ, BENGİSU, ATATÜRK, ANAFARTALAR, ZAFER, AKINCILAR, MİMAR SİNAN, MEŞRUTİYET 02.08.2022 saat 06:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 6 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
GÜNLÜCE 02.08.2022 saat 07:45 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK
ÇAMLIK 02.08.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE
KURTULUŞ 02.08.2022 saat 07:00 ile 09:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.