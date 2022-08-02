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Haberler İzmir İzmir susuz kaldı! Dikili'nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

İzmir susuz kaldı! Dikili'nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

Dikili'de vatandaşlar birkaç gündür susuzluktan şikayet ederken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bugün resmi sitesinde Ödemiş'te de suların yaklaşık 10 saat kesileceğini açıkladı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde de çalışma ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 2 Ağustos Salı İzmir su kesintisi detayları...

02.08.2022, 09:59 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 10:01

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 2 Ağustos Salı İzmir su kesintisi detayları...

İzmir susuz kaldı! Dikili’nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

BUCA

ATATÜRK 02.08.2022 saat 03:40 ile 10:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir susuz kaldı! Dikili’nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

KİRAZ

ŞEMSİLER, YENİŞEHİR, UMURCALI, CUMHURİYET, YENİ, İSTİKLAL, KARABURÇ, YENİKÖY 02.08.2022 saat 09:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir susuz kaldı! Dikili’nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

KONAK

FERAHLI, KÜÇÜKADA, UMURBEY, YENİDOĞAN, İSMET PAŞA, VEZİRAĞA, MEHTAP, LALE 02.08.2022 saat 05:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir susuz kaldı! Dikili’nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

MENEMEN

29 EKİM, 9 EYLÜL 02.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir susuz kaldı! Dikili’nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

ÖDEMİŞ

KUVVETLİ, İNÖNÜ, BENGİSU, ATATÜRK, ANAFARTALAR, ZAFER, AKINCILAR, MİMAR SİNAN, MEŞRUTİYET 02.08.2022 saat 06:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 6 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir susuz kaldı! Dikili’nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

ÖDEMİŞ

GÜNLÜCE 02.08.2022 saat 07:45 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir susuz kaldı! Dikili’nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

SELÇUK

ÇAMLIK 02.08.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir susuz kaldı! Dikili’nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

TİRE

KURTULUŞ 02.08.2022 saat 07:00 ile 09:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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