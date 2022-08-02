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İzmir susuz kaldı! Dikili'nin ardından... O ilçedede sular saatlerce gelmeyecek

Dikili'de vatandaşlar birkaç gündür susuzluktan şikayet ederken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bugün resmi sitesinde Ödemiş'te de suların yaklaşık 10 saat kesileceğini açıkladı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde de çalışma ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 2 Ağustos Salı İzmir su kesintisi detayları...