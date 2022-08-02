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Haberler İzmir İzmir'de binlercesi ele geçirildi! Gümrük Muhafaza ekipleri darbe indirdi

İzmir'de binlercesi ele geçirildi! Gümrük Muhafaza ekipleri darbe indirdi

Son dakika... Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı sigara üretiminde kullanılan inlerce makaron, sigara dolum makinaları ve kaçak tütün ele geçirildi.

İHA

02.08.2022, 12:08

Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı sigara üretiminde kullanılan inlerce makaron, sigara dolum makinaları ve kaçak tütün ele geçirildi.

İzmir’de binlercesi ele geçirildi! Gümrük Muhafaza ekipleri darbe indirdi

Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir'de bulunan bazı adreslerin yasadışı sigara üreticileri tarafından üretim yeri ve depo olarak kullanıldığı tespit edildi.

İzmir’de binlercesi ele geçirildi! Gümrük Muhafaza ekipleri darbe indirdi

Söz konusu adreslerle ilgili tüm bilgiler toparlanarak savcılıktan operasyon için izin alınmasının ardından şüpheli olarak belirlenen bir işyeri, bir depo ve bir eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerince söz konusu adreslerde yapılan aramada, 19 bin 600 adet boş makaron, 730 paket doldurulmuş sigara, 3 adet sigara doldurma makinası, 2 adet kompresör, 410 kilogram kaçak tütün ve 45 paket nargile tütünü yakalandı.

İzmir’de binlercesi ele geçirildi! Gümrük Muhafaza ekipleri darbe indirdi

Operasyonda yakalanan ve kaçak sigara üretiminde kullanılan ürünlere el konulurken olayla ilgili bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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