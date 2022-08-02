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İzmir'de yangın! Vatandaşlar çocuklarıyla kaçtı

İzmir Aliağa'da orman dışı alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, vatandaşlar çocuklarıyla birlikte alandan kaçarak uzaklaştı.

İHA

02.08.2022, 15:56 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 16:08

İzmir’de yangın! Vatandaşlar çocuklarıyla kaçtı

Edinilen bilgiye göre İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Cindere köyü yakınlarında 14.45'te yangın ihbarı geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, vatandaşların çocuklarla kaçışması cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bazı vatandaşlar da yangına müdahalede ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları yapılıyor.

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