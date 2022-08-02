İzmir’deki kazada acı son! Otomobil hurdaya döndü

Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil içerisindeki sürücü A.G. yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılırken, yolcu konumundaki Yılmaz Kızılboğa'nın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.