‘Ya yarım kalan işini tamamlarsa’

İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanmak istediği eşi Çetin Karanlık (42) tarafından bıçakla rehin alınıp, polis operasyonu ile kurtarılan 2 çocuk annesi Gülşen Karanlık (39), "Kafamın bir yerinde hep, 'Ya dışarı çıkıp yarım kalan işini tamamlarsa' düşüncesi var. Bir kadın cinayeti daha yaşanmasın. Televizyonlarda görüp, gözyaşı döktüğüm olayı bizzat yaşadım" dedi. Olay, 28 Temmuz'da saat 10.00 sıralarında Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokak'ta meydana geldi. Çetin Karanlık, 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Gülşen Karanlık'ın evine gelip, barışma teklifinde bulundu. Çetin Karanlık, Gülşen Karanlık'ın teklifi reddetmesi ile kendisini aldattığını öne sürdü. Karanlık, eşini bıçakla rehin aldı. Bu sırada Gülşen Karanlık, KADES uygulamasına ihbarda bulundu.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Şüpheliyi ikna etmek için adrese müzakereci de gönderildi. 3,5 saatin sonunda ikna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri, eve operasyon düzenledi. Koçbaşıyla evin kapısını kırıp içeri giren ekipler, Gülşen Karanlık'ı kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve çizikler olan Gülşen Karanlık hastaneye götürüldü, Çetin Karanlık ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çetin Karanlık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'3 KEZ BAYGINLIK GEÇİRDİM'

Rehin alındığı süre boyunca 3 kez baygınlık geçirdiğini söyleyen Gülşen Karanlık, "Bıçağı, jileti ve cam parçasını boğazıma dayadı. Bunun dışında bir eli de saçımdaydı. Saçımı kavradıktan sonra bir daha bırakmadı. Kendisini aldattığımı söylüyordu. Ben bunun her ne kadar doğru olmadığını söylesem de inandıramadım. Sürekli 'Beraber öleceğiz' diyordu. İkna edilemeyince polisler eve girdi ve beni kurtardı. Aslında hem öleceğimi hem de kurtulacağımı düşündüm. Daha önce televizyonlarda görüp, gözyaşı döktüğüm olayı bizzat yaşadım. Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" diye konuştu.

"GÖZÜME HİÇ UYKU GİRMEDİ"

TEK isteğinin 'adalet' olduğunu söyleyen Gülşen Karanlık, "Adalet istiyorum. Çünkü korkum hala geçmedi. Olayın ardından gözüme uyku girmiyor. Kafamın bir yerinde hep, 'Ya dışarı çıkıp yarım kalan işini tamamlarsa' düşüncesi var. Çünkü bu insanın tedavi görmesi gerekiyor. 23 senedir bunları yaşıyorum. Bir kadın cinayeti daha yaşanmasın" dedi.