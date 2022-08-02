‘Yüreği yetiyorsa çıksın er meydanına!’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin başkanı olan Ulaş Aydın'ın devlet memuru olduğunu unutup yaptığı ve devlet yöneticilerini hedefe koyduğu paylaşımlarla ilgili Yeni Asır'ın manşet haberi büyük yankı uyandırdı.

Aydın'a birçok tepki gelirken, bir sert eleştiri de AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin'den geldi. Aydın'ın siyasete girecekse kamu görevini bırakması gerektiğini ifade eden Şahin, "Çıksın er meydanına da siyasetini yapsın yüreği yetiyorsa! Liyakat yoksunu CHP, bürokrat diye belediyede üst yönetime getirdiği kamu görevlisinin yaptıklarına sessiz kalıyor. Ya da CHP kamunun parası ile tetikçilik yaptırıyor. Paylaşımlarını silip hesabını korumaya aldı. Anladık ki tükürdüklerini de yalıyormuş CHP'nin tetikçileri" paylaşımında bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den disiplin soruşturması başlatmasını istedi. Hızal, "Siyasi faaliyette bulunması yasak. Sosyal hizmetlerin başında. Belediye yardımlarının nasıl CHP teşkilatlarına gittiği anlaşılmış oldu" ifadelerini kullandı.