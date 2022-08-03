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Haberler İzmir 9 ilçede uyusturucu baskını: 27 gözaltı

9 ilçede uyusturucu baskını: 27 gözaltı

3.8.2022

9 ilçede uyusturucu baskını: 27 gözaltı
İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25-31 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla çalışmalar yürüttü.
ALİAĞA, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 55 kilo 812 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin, 8 sentetik ecza, 5 bin 505 kök kenevir bitkisi ve 18 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
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