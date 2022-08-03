İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

ALİAĞA
SİTELER 03.08.2022 saat 08:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 3 Ağustos Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA
SİTELER 03.08.2022 saat 08:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR
REİS, DOĞANAY, ESENLİK 03.08.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA
DEDEBAŞI 03.08.2022 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
İĞDELİ, AKPINAR, KİBAR, BAHÇEARASI, DOĞANCILAR, ALTINOLUK, SARIKAYA, CEVİZLİ 03.08.2022 saat 09:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
26 AĞUSTOS 03.08.2022 saat 09:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES
GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET 03.08.2022 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
GÜNLÜCE 03.08.2022 saat 06:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
OVAKENT 03.08.2022 saat 07:45 ile 17:15 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE
ATATÜRK 02.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA
KALABAK, YENİCE 03.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.