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Haberler İzmir İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 3 Ağustos Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

03.08.2022, 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022, 09:47

ALİAĞA

SİTELER 03.08.2022 saat 08:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

KARABAĞLAR

REİS, DOĞANAY, ESENLİK 03.08.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

KARŞIYAKA

DEDEBAŞI 03.08.2022 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

KİRAZ

İĞDELİ, AKPINAR, KİBAR, BAHÇEARASI, DOĞANCILAR, ALTINOLUK, SARIKAYA, CEVİZLİ 03.08.2022 saat 09:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

KONAK

26 AĞUSTOS 03.08.2022 saat 09:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

MENDERES

GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET 03.08.2022 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

ÖDEMİŞ

GÜNLÜCE 03.08.2022 saat 06:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

ÖDEMİŞ

OVAKENT 03.08.2022 saat 07:45 ile 17:15 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

TİRE

ATATÜRK 02.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

URLA

KALABAK, YENİCE 03.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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