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İzmir su kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 3 Ağustos Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...