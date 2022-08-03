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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

İzmir'de bugün elektrikler kesilecek mi? GDZ Elektrik vatandaşları uyardı. Hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos Çarşamba İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı kesinti yaşanacak ilçeler...

03.08.2022, 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022, 09:31

BAYINDIR

03.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARDIBI MAHALLESI TAMAMINDA

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

ÇİĞLİ

03.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8972 - 8974 - 8972/1 SOKAKLAR VE CİVARI
03.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8973 - 8790/5 - 8968/1 SOKAKLAR VE CİVARI
03.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,1671 - 6787/4 SOKAK VE CİVARI
03.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8953 - 8960/4 - 8954 - 8958 - 8952 SOKAKLAR VE CİVARI
03.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8790/9 - 8986 - 8982/2 - 8982 SOKAKLAR VE CİVARI
03.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ,TUZLA,KÜÇÜK ÇİĞLİ,ATAŞEHİR,ŞARAPHANE MAHALLESİ,BÜYÜK ÇİĞLİ KAVŞAĞI,8036,8049, 8200,8202,8205,8206,8207,8208,8030,8034,8035,8048,8200,8041,8042,8043,8045,8048,8200,8201, 8753,8757,8765 SOKAKLAR,BANLİYÖ ATA SANAYİ İST.

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

KİRAZ

03.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İĞDELI, AKPINAR, KIBAR, ÖREN, BAHÇEARASI, CEVIZLI, DOĞANCI MAHALLELERI VE ALTINOLUK VE SARIKAYA MAHALLESININ BIR KISMI

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

ÖDEMİŞ

03.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT MAHALLESI

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

TİRE

03.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (İPEKÇILER MAH, KURTULUŞ MAH, CUMHURIYET MAH, ) ADNAN MENDERES BLVR, GÜL SK, SITE CD, CELAL BAYAR BLVR, FIDAN SK, HAKIMIYET CD, MIS SK, 23 NISAN CD, STAD CD, YENI PARK SK, SAKARYA CD, MEHMETAKIF CD, AKYOL CD, GÜVERCIN SK, İŞMAIL TAŞLI CD, LÜTFÜ PAŞA CD, NERGIZ SK, GÜMÜŞPALA CD, KETENKÖPRÜ SK, PAŞA CAMII GEÇIDI SK, ÇATAL PAZARI SK, MERVE ÇARŞISI SK, YENI HAMAM GEÇIDI SK, KENDIR PAZARI SK, ATATÜRK CD, FEVZI PAŞA CD, ÇIT PAZARI SK, BELEDIYE HANI SK, SOĞAN PAZARI SK, ENSTITÜ CD, CUMHURIYET CD, AYDINOĞLU CD, ORTAOKUL CD, ALI OKAN CD, MITHAT PAŞA CD, ZIYA GÖKALP CD, LISE CD, NAMAZGAH CD, NAMIK KEMAL CD, ŞHT.YZB.GÜLTEKIN BAŞARGAN CD, T.C. TIRE İLÇE EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ, AHI EVRAN MESLEK LISESI, TIREM OTEL

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

URLA

03.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
03.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇULAR MAH. 8040, 8042. SK., 8033. SK., 8035/1 SOKAKLAR ILE DEVEDERESI MEVKIIDIR.

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Ağustos Çarşamba

BERGAMA

03.08.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİKENT, TEKKEDERE, SARIDERE, ÇALIBAHÇE, KURFALLI, KAZIKBAĞLAR, İSKELE MAHALLELERİ VE CİVARLARI
03.08.2022 14:30 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ VE CİVARLARI

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