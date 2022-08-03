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Haberler İzmir İzmir'de şoke eden olay! Madde bağımlısı genç annesi ve kız kardeşinin yaşadığı evi kundakladı

İzmir'de şoke eden olay! Madde bağımlısı genç annesi ve kız kardeşinin yaşadığı evi kundakladı

İzmir'in Konak ilçesinde 24 yaşındaki madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, tartıştığı annesi ve kız kardeşinin bulunduğu evi kundakladı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA

03.08.2022, 13:46 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022, 13:50

İzmir’de şoke eden olay! Madde bağımlısı genç annesi ve kız kardeşinin yaşadığı evi kundakladı
Olay saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi 2397/1 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A. ile birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen B.A. (24), ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından annesi ve kız kardeşini eve kilitleyen B.A., evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.



KADES UYGULAMASINDAN YARDIM İSTEDİ
Oğlunun kendisi ve kızını kilitleyerek evi ateşe vermesinin ardından anne Ç.A., KADES uygulamasından yardım istedi. KADES üzerinden ihbar gelmesinin ardından polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine de olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Şüpheli tarafından eve kilitlenen anne Ç.A. ve kızı T.A., polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinden kaçan B.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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