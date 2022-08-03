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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe! Sakladıkları yer şoke etti

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe! Sakladıkları yer şoke etti

İzmir Bornova'da farklı şehirden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu tırda bulunan klima içerisindeki 18 kilo uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

İHA

03.08.2022, 15:09

İzmir’de uyuşturucu tacirlerine darbe! Sakladıkları yer şoke etti

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bir tır izlemeye alınırken araç polis ekipleri tarafından Bornova ilçesinde durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği Layka, yapılan aramada tır içerisindeki salon tipi klimaya tepki verdi. Bunun üzerine arama yapan polis, klima içerisine gizlenmiş, 11 parça halinde toplam 18 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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