İzmir’de uyuşturucu tacirlerine darbe! Sakladıkları yer şoke etti

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bir tır izlemeye alınırken araç polis ekipleri tarafından Bornova ilçesinde durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği Layka, yapılan aramada tır içerisindeki salon tipi klimaya tepki verdi. Bunun üzerine arama yapan polis, klima içerisine gizlenmiş, 11 parça halinde toplam 18 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.