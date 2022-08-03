Menderes Belediyesi icradan döndü

İZMİR'İN Menderes ilçesinde en son yerel seçimlerde CHP'li Mustafa Kayalar'ın seçilmesinin ardından işten çıkarılan belediye işçilerinden 11'i işe iade davasını kazandı. Buna rağmen toplamda 350 bin liraya yakın tazminatlarını alamayan işçiler, Menderes Belediyesi'ne dava açtı.

ÖDEME 12'SİNDE YAPILACAK

DAVANIN sonucunda haklarını alamayan işçiler, avukatları aracılığıyla belediyeye haciz işlemi başlattı. İşçilerin avukatı Mesut Yılmaz ve icra memurları sabah saatlerinde Menderes Belediyesi'ne fiili haczi başlatmak için geldi. Belediyede yapılan toplantıda Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan'ın işçilerin tazminatının ödeneceğine dair bizzat taahhüt vermesiyle muhafaza işlemi yapılmadı.

Yeni Asır'a konuşan işçilerin avukatı Mesut Yılmaz, "11 arkadaşımızın davasını açmak zorunda kaldık ve kazandık. Herhangi bir ödeme yapılmayınca belediyeyi fiili hacze geldik. belediye başkanı bizzat toplantıya katılarak ayın 12'sinde İller Bankası'ndan gelecek para ile işçilerin tazminatlarını ödeme taahhüdünü verdi. Biz de muhafaza işlemleri yapmaktan vazgeçtik. Bu işlemler yapılsaydı tahsilat süreci uzayacak ve işçiler mağdur olacak. Ayın 12'sini bekleyeceğiz, eğer ödeme olmazsa belediye başkanı aleyhine taahhüdü ihlalden suç duyurusunda bulunacağız" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR / MERT CAN TAN