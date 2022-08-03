MENEMEN Belediyesi'nin 7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında planladığı Uluslararası 1. Menemen Çömlek Festivali'nin hazırlık toplantısı Tepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan başkanlığında düzenlenen toplantıya, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Menemen'deki çömlek ustaları katıldı.

Pehlivan, "Çömleği ile meşhur Menemenimizde haklı bir iddiamız var. Geç kalınmış hamleleri yaparak Menemen çömleğini dünyaya tanıtacağız. Çömleğimizin dünya da söz sahibi olma vakti geldi. Yıllardır yapıla gelen ulusal ya da uluslararası tüm çömlek festivallerinden daha etkileyici bir festivali hep birlikte gerçekleştirmeyi, Menemen var oldukça kuşaktan kuşağa geliştirilerek taşınmasını çok istiyoruz" diye konuştu.