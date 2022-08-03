Tatil cennetinin sahilinden tarih çıktı

İZMİR 1 Numaralı Turizm Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Karaburun'un Güzelkent Sitesi sahili üzerinde bulunan sahil şeridinin bir kısmını, Roma-Bizans dönemine ait dalgakıran ve kalıntıların bulunması üzerine 1. Derece arkeolojik Sit Alanı ilan etti. Bölge, yapılaşmalara karşı koruma altına alındı. Alınan karar çerçevesinde bölgede rastlanan tek tarihi kalıntının dalgakıran olmadığı belirtilirken iri taşlarla örülmüş tarihi yapıya ait kesit içerisinde, çevresinde ve yüzeyinde Roma-Bizans dönemi özelliklerini gösteren çanak-çömlek ve çeşitli mimari yapı örneklerine de rastlandığı bilgisi verildi.

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