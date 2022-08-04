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Haberler İzmir İzmir su kesinti 4 Ağustos Perşembe

İzmir su kesinti 4 Ağustos Perşembe

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 4 Ağustos Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

04.08.2022, 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022, 10:07

BAYINDIR

YENİCE, HACI BEŞİR, KURT 04.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesinti 4 Ağustos Perşembe

BEYDAĞ

AKTEPE, BAKIRKÖY, EĞRİDERE, KARAOBA, KURUDERE, YEŞİLTEPE 04.08.2022 saat 09:30 ile 20:30 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesinti 4 Ağustos Perşembe

BORNOVA

ATATÜRK 04.08.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesinti 4 Ağustos Perşembe

GÜZELBAHÇE

YELKİ 04.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesinti 4 Ağustos Perşembe

ÖDEMİŞ

MESCİTLİ 04.08.2022 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesinti 4 Ağustos Perşembe

SEFERİHİSAR

HIDIRLIK, CAMİKEBİR 04.08.2022 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesinti 4 Ağustos Perşembe

TİRE

4 EYLÜL, HÜRRİYET, CUMHURİYET, TOKİ, YENI, ATATÜRK 04.08.2022 saat 01:00 ile 06:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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