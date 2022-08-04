İzmir su kesinti 4 Ağustos Perşembe

BAYINDIR
YENİCE, HACI BEŞİR, KURT 04.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR
YENİCE, HACI BEŞİR, KURT 04.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ
AKTEPE, BAKIRKÖY, EĞRİDERE, KARAOBA, KURUDERE, YEŞİLTEPE 04.08.2022 saat 09:30 ile 20:30 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
ATATÜRK 04.08.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE
YELKİ 04.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
MESCİTLİ 04.08.2022 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR
HIDIRLIK, CAMİKEBİR 04.08.2022 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE
4 EYLÜL, HÜRRİYET, CUMHURİYET, TOKİ, YENI, ATATÜRK 04.08.2022 saat 01:00 ile 06:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.