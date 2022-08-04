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Haberler İzmir İzmir Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi'ne 4 kadro Resmi Gazete'de!

İzmir Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi'ne 4 kadro Resmi Gazete'de!

İzmir'de 137 yıl boyunca üretim yaptıktan sonra 2004'te üretime son verilen Alsancak Tekel Fabrikası'nın kültür-sanat merkezine dönüşümü projesinde çalışmalar tam gaz devam ederken, Resmi Gazete'de yayılanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 4 kadro açıldı.

AA

04.08.2022, 12:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022, 12:13

İzmir Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi’ne 4 kadro Resmi Gazete’de!

İzmir'de, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan müdürlük arkeoloji, etnografya, resim ve heykel alanında müzecilik faaliyetleri, kütüphanecilik hizmetleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerine getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına doğrudan bağlı taşra kuruluşu olan Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğüne, 3 müdür yardımcısı, bir müdür olmak üzere 4 kadro ihdas edildi.

Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımlarla diğer özlük haklar bakımından "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü"ne denk kılındı.

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