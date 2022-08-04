İzmir’in bu ilçelerinde elektrikler saatlerce gelmeyecek 4 Ağustos Perşembe

BAYINDIR
04.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAHALLESINDEKI YANIKKAVAK MERKEZ, HACIELLER, ARAPKIRLI, ÇAYIÇI, ÇAMURLUK MEVKIILERININ TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
BAYINDIR
04.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAHALLESINDEKI YANIKKAVAK MERKEZ, HACIELLER, ARAPKIRLI, ÇAYIÇI, ÇAMURLUK MEVKIILERININ TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
BAYRAKLI
04.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,HAYDAR ALİYEV CADDESİ VE CİVARI
04.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,HAYDAR ALİYEV,ŞEHİT PLOT TEĞMEN TÜRKMEN AYDIN CADDELERİ,1186/1-3-4-13-, 2131/9-10-18-2-12-11-1,1593/1,277,278,278/1,288/9-5-6-8 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
04.08.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SAĞANCI MAHALLESİ BOSBİ-LM KANAT FABRİKASI, SAĞANCI, PINARKÖY, SÜLEYMANLI, OVACIK, ÇAMKÖY, NARLICA, ALACALAR, TEPEKÖY MAHALLELERİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
04.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE, YEŞILTEPE, BAKIR, KARAOBA, EĞRIDERE MAHALLELERI VE CIVARLARI VE GÜZEL MENDERES PETROL VE İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLAR
BUCA
04.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MERKEZ MAHALLESİ,ŞEHİT İSLAM YEŞİL,2018,2006 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
04.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CELAL BAYAR MH. 5176, 5181, 5183, 5184, 5188, 5189, 5190, 5191, 5194, 5201, SOKAKLAR VE ÇEVRESI
ÇİĞLİ
04.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8021,8024,8024/2,8024/4,8024/3,8212 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR,İSTASYONALTI,ATMACA MAHALLESİ,ANADOLU CADDESİ,929,931,933,935,937,939,8001/3, 8010/3,8012,8014,8015,8019,8020,8020/1,8020/2,8020/3,8211, 8212,8213,8214,8215,8216,8217,8021, 8022,8023,8023/1,8024,8024/2,8024/3 SOKAKLAR,KASAPLAR MEYDANI,PAZARYERİ ÇİĞLİ İLÇE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,ÇİĞLİ KÜLTÜR MERKEZİ
04.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8014,8270,8271/1,8250,8250/1,8251,8251/1,8252,8253,8273 BERTUR YAPI KOOP
GAZİEMİR
04.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET MAHALLESİ,1063,1102 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2022 23:30 23:59 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle EMREZ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ CİVARI,AHMET PAR,ÇAKIRLAR,MAZDA
KARABAĞLAR
04.08.2022 22:00 23:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle REFET BELE,SARIYER,GÜLYAKA,ESENLİK,BAHÇELİEVLER,ÇALIKUŞU,REİS, BOZYAKA,KARABAĞLAR,YUNUS EMRE,UĞUR MUMCU MAHALLELERİ,S.TAŞTEKİN MES.LİSESİ,TÜRK TELEKOM
04.08.2022 23:30 23:59 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞIK VEYSEL,BAHÇELİEVLER,AYDIN,ÇALIKUŞU,BAHAR,GENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLELERİ,ÜÇYOL METRO,BOZYAKA HST.,İZSU
KONAK
04.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE MAHALLESİ,537- 606 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,ANADOLU CADDESİ,1561,1570,1573,1574 SOKAKLAR VE CİVARI
04.08.2022 23:30 23:59 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ATİLLA MAHALLESİ CİVARI
MENEMEN
04.08.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ 7202 SOKAK, 3.CADDE, 7205, 7205/1, 7207 SOKAKLARI, İZ-SU YAHŞELLİ SU POMPASI ÖZEL İM VE CİVARLARI
04.08.2022 09:00 12:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ KUMTEPE MEVKİ BAĞ YOLU SOKAK, 1418, 1419 SOKAKLARI, İNKILAP CADDESİ VE CİVARLARI
04.08.2022 13:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1006, 1002, 1001, 1007 SOKAKLARI, İNKILAP CADDESİ VE CİVARLARI
TORBALI
04.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKIR MH. 139 SK.
04.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKIR MH. 6913/1 SK.
04.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKIR MH. 6914 SK.
04.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYBAŞI MH. AYDIN CD.
04.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PANCAR MH. GÖL SK.