Tire-Belevi yolunda korkunç kaza

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Feci kaza, dün öğle saatlerinde Tire-Belevi yolunda meydana geldi.

Ali Yiğit yönetimindeki 35 TIC 87 plakalı özel otomobil karşı yönden gelen Feride Özalp yönetimindeki 35 ADH 861 plakalı özel otomobille hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası karayolu adeta savaş alanına döndü, olay yerinde can pazarı yaşandı.

Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan ve yollara savrulan yaralılara ilk müdahale yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapıldı.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Olay yerine çağrılan AKS ekipleri otomobillerin içinde sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Feci kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Feride Özalp'in kalbi durdu. Sağlık ekipleri talihsiz kadına uzun süre kalp masajı yaptı.

Kalbi tekrar çalıştırılan Özalp ilk müdahalenin ardından entübe edilerek İzmir'e sevk edildi. Aynı araçta bulunan Feride Özalp'ın eşi Engin Özalp, çocukları İbrahim ve Sezer Kuyudelen ile diğer araçta bulunan Ümmü Gülsüm Şimşek, Ecrin Belinay, Ali, Mediha Yiğit (66), Hava Yaman ve Ömür Şimşek Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mediha Yiğit hastanede kurtarılamadı. NADİR UYSAL