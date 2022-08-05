5 Ağustos Cuma İzmir’de elektrikler kesintisi Bayındır, Bayraklı, Çiğli, Dikili, Ödemiş, Karşıyaka, Urla...

ALİAĞA
ALİAĞA
BAYINDIR
05.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARLI MAH. TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
05.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARLI MAH. TR-2 İLE TR3 TRAFOLARI TAMAMINDA
BUCA
05.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,672/1 SK.NO:71 YANI 674/1,677/5,672/7,351,391,392,393,394,395,396,677/14, 677/15,677/18 SOKAKLAR VE CİVARI
BAYRAKLI
05.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,ZEKİ YAVAŞ,1656/1,1625,1646 SOKAKLAR VE CİVARI
05.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7286,7262,7284, 7261 - 7259 - 7289 - 7287 - 7285 - 7283 - 7298/1 - BARIŞ CAD. ( KAPI NO 97 - 95/2 - 95 - 93 ) SOKAKLAR VE CİVARI
05.08.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,CÜNEYT SÜVARİ OĞULLARI CADDESİ,VEDAT DAYIOĞLU,1621,1628,1629, 1619,1622,1623,1624,1605,1607,1629/5,1626/2-3,1639 SOKAKLAR CİVARI
05.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7298,7298/1, 7281,7288,7289,7287,7260 SOKAKLAR VE CİVARLARI
05.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7269 - 7265 - 7299 SOKAKLAR VE CİVARLARI
BERGAMA
05.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ 1.KERMES,ÇAĞDAŞ SOKAK CİVARLARI
05.08.2022 09:30 17:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE DEMİRCİDERE MAHALLESİ VE CİVARLARI
05.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ÖZGÜRLÜK CADDESİ CİVARLARI
05.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SALİHLER DENİZHAN SİTESİ VE CİVARLARI
05.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ÇAĞDAŞ SOKAK CİVARLARI
05.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ AHİ,FUZULİ SOKAK CİVARLARI
05.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAHALLESİ GAZİPAŞA OKULU,DURSUNBEY SOKAK,ASKERLİK ŞUBESİ CİVARLARI
ÇİĞLİ
05.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTASYONALTI MAHALLESİ 8019,8019/1,8019/21-22-23-24,8215,8217,8211/12,8222 SOKAKLAR VE CİVARI,AKOBA YAPI KOOP.PELİT YAPI KOOP
05.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR,YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8281,8282,8283,8284,8285,8211/10,8229/1 SOKAKLAR VE CİVARI,UZMANKENT KONUT YAPI KOOP.,MAVİKENT,GÖZDEKENT KON. YAPI KOOP. KENT HAST. KARŞISI,KÜÇÜK SAN SİTESİ
DİKİLİ
05.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ 426, 428, 430 SOKAKLARI, TURAN DURSUN CADDESİ VE CİVARLARI
05.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SALİHLER İNCİKENT SİTESİ VE CİVARLARI
05.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SALİHLER AYKO SİTESİ VE CİVARLARI
05.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SALİHLER ARIKAN SİTESİ VE CİVARLARI
05.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SALİHLER DAMLAKENT SİTESİ VE CİVARLARI
FOÇA
05.08.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE FOCA MAHALLESİ MEHTAP SİTESİ TR-1, HOROZ GEDİĞİ TR-1, MELİHA BİÇER SİTESİ TR, KOZBEYLİ TR-2, KOZBEYLİ TR-3, ÇAKMAKLI İÇME SUYU ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR, FİLİZ ÇİFTÇİ ÖZEL TR, MEHMET AKİF BİLİR TR, KOZBEYLİ TR-1, YENİFOÇA M-274, ESER GEMİ MAKİNA ÖZEL, ÇAKMAKLI TR-2, ÇATLATAN SİTESİ, UZMAR DENİZCİLİK ÖZEL TR, YENİFOÇA TR-44, YENİFOÇA TR-43, YENİFOÇA TR-52, EMRE ERİM ÖZEL TR, ALİAĞA M-564, NESLİHAN ÇAKIR ÖZEL TR, TCDD 3. BÖLGE MÜD., NEMRUT LİMANI ÖZEL TR VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
05.08.2022 06:30 07:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle AŞIK VEYSEL,BAHÇELİEVLER,AYDIN,ÇALIKUŞU,BAHAR,GENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLELERİ,ÜÇYOL METRO,BOZYAKA HST.,İZSU
05.08.2022 07:30 08:30 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle REFET BELE,SARIYER,GÜLYAKA,ESENLİK,BAHÇELİEVLER,ÇALIKUŞU,REİS, BOZYAKA,KARABAĞLAR, YUNUS EMRE,UĞUR MUMCU MAHALLELERİ,S.TAŞTEKİN MES.LİSESİ,TÜRK TELEKOM
05.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,4604-4605-4606-4607-4608-4609-4610-4611-4628-9121/1-9131-9131/8 SOKAKLAR VE CİVARI
05.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZYAKA MAHALLESİ,3037-3055-3056-3057-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3064/1-3065-3067-3070-3082-3109-3111-3112-3113-3114-3115-4608-4609 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
05.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1783,1735,1771 SOKAKLAR VE CİVARI
05.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,HÜSEYİN YUTTAŞ,NEBİL SUSUP - 1783 SOKAKLAR VE CİVARI
05.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6404 ,6402,6421,6392/2 SOKAKLAR VE CİVARI
05.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6440/1 SOKAK VE CİVARI
05.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6323,6320 SOKAKLAR VE CİVARI
05.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6146 - 6144 SOKAKLAR VE CİVARI
05.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHARİYE MAHALLESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,LATİFE HANIM SOKAK VE CİVARI
05.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2021,2022,2020 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
05.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET MAH. MENDERES ÇEVRE YOLU
05.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET MAH. İZDEP 1 DEPOLARI CIVARI
05.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET MAH. İZDEP 1 DEPOLARI CIVARI
05.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KASIMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD KAYMAKAMLIK CIVARI
05.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KASIMPAŞA MAH. 50. YIL CAD. CIVARI
MENEMEN
05.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİKKÖY, MUSABEY, TÜRKELLİ MAHALLELERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
05.08.2022 09:00 12:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1009, 1005, 1001, 1016, 1022 SOKAKLARI, ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ VE CİVARLARI
05.08.2022 13:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDES, 1021, 1019, 1021/1, 1029, 1008, 1002 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
05.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT MAHALLESI OVA MEVKII
05.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU, KUVVETLI, BENGISU, ATATÜRK, ANAFARTALAR, CUMHURIYET, HÜRRIYET, SÜLEYMAN DEMIREL, ZAFER, MIMAR SINAN, MEŞRUTIYET, AKINCILAR, İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN
TİRE
05.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAH. CUMHURIYET MAH. MIMAR SINANCD, ÇAM SK., SEVINÇ SK., BAŞAK SK., SAIM FALAKALI CD, MILLET CD., TÜRKER SK., SADIK GIZ CD, FAIK BERKER SK., DICLE SK., MEHMET GÜVENSAY SK., SAIM FALAKALI SK., TURGUT ÖZAL BLVR., TEVFIK HELVACUOĞLI SK., MEHMET HÜSNÜ TÜKEL SK., EFE SK., CAN EGELI SK., DUYGU SK, EVLIYA ÇELEBI SK, MIMOZA SK., 19 MAYIS CD., EKOL SK, BAHADIR SK, FURKAN SK., DESTAN SK., BUHAR SK, DEVA SK, SARAYBOSNA CD., OKYANUS SK., CEMRE SK., SELIMIYE CD., DURU SK, HURŞIT SENI CD., FATIH CD., ZIYAGÖKALP CD., FUL PARK SK., FUL SK., ZAFER CD., NIŞANCI PAŞA CD., İNAN CD., FATIH CD., BEHÇET ADI SOK, HACI HAFIZ BEKI HOCA SOK, İMAMHATIP CAD, EVLIYA ÇELEBI SOK, MIMAR SINAN CAD, LEVENT CAD, HALIM ERTÜRK SOK, 50 YIL CAD, İBRAHIMKARAOĞLANOĞLU CAD, İSTASYON CAD BIR BÖLÜMÜ, FAHRETTIN ALTAY CAD, 30 AĞUSTOS CD, VAKIF SK, DEMOKRASI CD, DENIZ CD, MELISA SK, TAKSIM CD, AYASOFYA CD., TIRE DEVLET HASTANESI, FIRATTEKSTIL, RAMADA OTEL, TECO BENZINLIK
URLA
05.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK MAHALLESI KOCADAĞ MEVKIIDIR.
05.08.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, ATATÜRK, İSKELE, DENIZLI, HACI İSA, SIRA, YAKA, YENIKENT, TORASAN, RÜSTEM, ÖZBEK, İÇMELER, ALTINTAŞ, YELALTI, CAMIATIK, YENICE MAHALLELERIDIR.
05.08.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK, M. FEVZI ÇAKMAK, ÇAMLIÇAY, ZEYTINALANI, ŞIRINKENT MAHALLELERIDIR.
KEMALPAŞA
05.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN 75. YIL CUMHURIYET LIMON SOKAK, LIMONCUK SOKAK, İNCIRLIPINAR CAD, AYKIRI CAD. VE CIVARLARI
KİRAZ
05.08.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABULU, UMURLU, AHMETLER MAHALLELERI VE ÖRENCIK MAH. TR-5