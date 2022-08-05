İzmir’de ele geçirildi! 11 bin 500 yıllık... Göbeklitepe’dekilerle benzerlik gösteriyor

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Prehistorik döneme ait olduğu değerlendirilen, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahan Tepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösteren heykel ele geçirildi.