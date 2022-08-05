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Haberler İzmir İzmir'de ele geçirildi! 11 bin 500 yıllık... Göbeklitepe'dekilerle benzerlik gösteriyor

İzmir'de ele geçirildi! 11 bin 500 yıllık... Göbeklitepe'dekilerle benzerlik gösteriyor

İzmir'deki tarihi eser operasyonunda milattan önce 9500 yılına tarihlenen insan tasvirli heykel ele geçirildi. İnsan tasvirli heykelin Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzerlik gösterdiği belirtildi.

DHA

05.08.2022, 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022, 10:25

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla milattan önce 9500'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İzmir’de ele geçirildi! 11 bin 500 yıllık... Göbeklitepe’dekilerle benzerlik gösteriyor

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den satılmak üzere İzmir'e tarihi eser getirildiğini tespit etti.

İzmir’de ele geçirildi! 11 bin 500 yıllık... Göbeklitepe’dekilerle benzerlik gösteriyor

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Prehistorik döneme ait olduğu değerlendirilen, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahan Tepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösteren heykel ele geçirildi.

İzmir’de ele geçirildi! 11 bin 500 yıllık... Göbeklitepe’dekilerle benzerlik gösteriyor

Milattan önce 9500 yıllara ait olduğu tahmin edilen 70 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre eninde baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir’de ele geçirildi! 11 bin 500 yıllık... Göbeklitepe’dekilerle benzerlik gösteriyor

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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