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Haberler İzmir İZSU'dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

İZSU'dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

5 Ağustos 2022 Cuma İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Ödemiş, Menemen, Çiğli, Dikili, Konak... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri kaç saat yaşanacak? İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 5 Ağustos Cuma İzmir su kesintisi detayları...

05.08.2022, 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022, 10:46

BAYRAKLI

ÇİÇEK, ÇAY, TEPEKULE 05.08.2022 saat 09:10 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

BEYDAĞ

ADAKÜRE 05.08.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

ÇİĞLİ

KÜÇÜK ÇİĞLİ05.08.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

GAZİEMİR

MENDERES, ATATÜRK 05.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

KONAK

FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, MEHTAP, LALE, UMURBEY, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN 05.08.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

MENEMEN

VİLLAKENT 05.08.2022 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

MENEMEN

MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK 05.08.2022 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

ÖDEMİŞ

OVAKENT 05.08.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

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