İZSU’dan 9 saate varan su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat...

BAYRAKLI
ÇİÇEK, ÇAY, TEPEKULE 05.08.2022 saat 09:10 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI
ÇİÇEK, ÇAY, TEPEKULE 05.08.2022 saat 09:10 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ
ADAKÜRE 05.08.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ
KÜÇÜK ÇİĞLİ05.08.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR
MENDERES, ATATÜRK 05.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, MEHTAP, LALE, UMURBEY, VEZİRAĞA, YENİDOĞAN 05.08.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN
VİLLAKENT 05.08.2022 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN
MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK 05.08.2022 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
OVAKENT 05.08.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.