"Senden başkan değil ancak aktivist olur"

BREZİLYA donanmasına ait uçak gemisinin, İzmir'e getirilip Aliağa'da sökülmesi planlanırken buna karşı dün 'direniş' adı altında eylem başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e MHP'den sert tepki geldi.

Tunç Soyer'in genlerinde halka hizmet etmek olmadığını belirten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Sen belediye başkanısın, belediye başkanı gibi vazifeni yapsana, neden olmadık yerlerden bitiyorsun" dedi.

'TAM GÖREVİNİ BULDU'

Şahin, "Sen vazifeni, 4.3 milyonluk İzmir'de belediye başkanlığı yapma görevini bırakmışsın ve 'Ben bundan sonra çevre örgütleriyle birlikte başkaldırı yapacağım' diyorsun. Tunç Soyer tam işini ve yerini buldu. Soyer, belediye başkanı değil, bir çevreci kuruluşun başkanı olmalı. Çünkü belediye başkanlığı, millete, vatandaşa ve şehre hizmet onun genlerinde yok, hayallerinde yok. Onun genlerinde karşı durmak var, muhalif olmak var. Ruhlarında muhaliflik var ya işte Soyer, tam yerini, işini ve tam görevini yeni buldu. Aktivistlik yapacağı, gidebileceği epey kuruluş var" dedi.

'SOLCULARA İNANMAM'

Kendisinin devlet yetkililerinin açıklamalarına itibar ettiğini ve bu konuyla ilgili uzmanların sözlerinin esas alınması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Ben devletin söylediğine inanırım, solcuların söylediklerine inanmam. Ben CHP zihniyetinin, sol zihniyetin demokrasi, insan hakları, evrensel falan filan söylemlerinin altında Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı olduğunu, memleketin hayrına, faydasına olabilecek hiçbir şeyi hiçbir zaman istemediklerini düşündüğüm için bu gemiyle ilgili yaptıklarını da doğru bulmuyorum"dedi. ■ ERHAN GÜLENÇ

SOYER HİÇ VAZGEÇMİYOR!

TUTAMADIĞI SÖZLERE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde devam eden yatırımları inceledi. Göreve geldiğinde verdiği 3 yıl içinde yüzme sözünü tutamayan Soyer, bu defa da Körfez'deki kötü koku için söz verdi. Soyer, "Gelecek yıl İzmir'de böyle bir koku sorunu yaşanmayacak" iddiasında bulundu.