Hayır lokması değil uyuşturucu sevkiyatı!

İzmir'de Narkotik ekipleri, Konak ilçesinde hayır için dökülen lokma aracında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, lokma aracının içinde bulunan H.B. isimli usta ile yanındaki meslektaşı M.M'yi gözaltına aldı.

Doktor raporları alındıktan sonra sorgulanmak üzere şubeye götürülen iki zanlı ifadelerinin ardından çıkardıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aracında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve bu uyuşturucuları tartma da kullanılan hassas terazi ele geçirildi. ■ FATİH ŞENDİL