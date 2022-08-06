  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

İzmir'de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

6 Ağustos 2022 Cumartesi İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Karşıyaka, Foça, Ödemiş, Menemen, Çiğli, Dikili, Konak... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri kaç saat yaşanacak? İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 6 Ağustos Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

06.08.2022, 09:57 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022, 09:58

ALİAĞA

HACIÖMERLİ 06.08.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

BAYRAKLI

ONUR, KÖRFEZ 06.08.2022 saat 08:20 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

BUCA

KOZAĞAÇ 06.08.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

DİKİLİ

ÇANDARLI 06.08.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

GAZİEMİR

EMREZ 06.08.2022 saat 07:15 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

KARABAĞLAR

KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER, SELVİLİ 06.08.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

KINIK

OSMANİYE 06.08.2022 saat 08:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

KINIK

YUKARI 06.08.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

KİRAZ

İSTİKLAL 06.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

KİRAZ

SULUDERE, YENİKÖY, CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 06.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA