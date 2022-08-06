İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Saat verildi

ALİAĞA
HACIÖMERLİ 06.08.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA
HACIÖMERLİ 06.08.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI
ONUR, KÖRFEZ 06.08.2022 saat 08:20 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
BUCA
KOZAĞAÇ 06.08.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ
ÇANDARLI 06.08.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR
EMREZ 06.08.2022 saat 07:15 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR
KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER, SELVİLİ 06.08.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK
OSMANİYE 06.08.2022 saat 08:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK
YUKARI 06.08.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
İSTİKLAL 06.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
SULUDERE, YENİKÖY, CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 06.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.