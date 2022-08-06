Kadın kıyafeti giyip hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Olay 5 Ağustos akşam saat 22.15 sıralarında ilçede bulunan bir evde meydana geldi. Elinde çuval, üzerinde de kadın elbisesi olan bir şüphelinin evde hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adrese giden polis ekipleri şüpheliyi suçüstü yakalarken, yapılan incelemede hırsızın B.İ. adlı erkek olduğu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiği belirlendi.





EVDE NE VARSA GÖZÜNE KESTİRMİŞ

Kadın kıyafeti giyerek evi soymaya kalkışan hırsızın elindeki çuvalda ise kablo, bakır tepsi ve sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi olduğu belirlendi. Hırsızın, kapı kilidini kırarak eve girdiği ve evde ne varsa gözüne kestirdiği anlaşıldı.



ŞÜPHELİNİN 20'YE YAKIN SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan, polis ekipleri tarafından kimlik incelemesi yapılan B.İ.'nin hırsızlıktan 20'ye yakın suç kaydı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. B.İ. savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.