Korsan taksiciliğe polisten geçit yok

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, korsan taksi taşımacılığı yapıldığı bilgisi üzerine bir araç durduruldu.

YAPILAN incelemede 700 lira karşılığında bir yolcuyu Çiğli'den Çeşme'ye götüreceği belirlenen şüpheli denetimler esnasında polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Başta olayı kabullenmeyen sürücü daha sonra polis ekiplerine suçunu itiraf etti. Araç trafikten men edilirken, araç sürücüsü Ü.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

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