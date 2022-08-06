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Haberler İzmir NATO Kara Komutanlığı'nda görev devir teslim töreni

NATO Kara Komutanlığı'nda görev devir teslim töreni

6.8.2022

NATO Kara Komutanlığı’nda görev devir teslim töreni

İZMİR Buca'da bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda görev devir teslimi yapıldı. Org. Darryl A. Williams, Kara Komutanlığı görevini Korg. Roger L. Cloutier'dan devraldı. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli, "Görevimiz, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı işgaline karşı her zamankinden daha önemli hale geldi" dedi.

Williams "Türkiye ile yeniden bağlantı kurduğum için ayrıcalıklıyım" derken, Cloutier da "İzmir harika bir yer. Burayı evimiz olarak düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

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