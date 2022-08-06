‘Tesisteki revizyonu 3 yıldır neden yapmadınız!’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'de yaptığı temaslarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı.

Soyer'in son yaptığı koku sorununun bir yıl içinde çözüleceğine yönelik açıklamasını yorumlayan Sürekli, " 3 yıldır Gediz boylarında şov yaptılar, şimdi de seneye bu zamana diyorlar. Bir tesiste aslında sürekli yapmaları gereken bir revizyonla madem ortadan kalkıyordu pis koku, neden 3 yılda çözemediler! İzmirlilerin aklıyla alay ediyor, İzmir'i göz göre göre uçurumdan yuvarlıyorlar. Tehlike hem can ve mal hem de doğa ve tarım açısından korkunç boyutta" diye konuştu.