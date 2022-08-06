Türk düşmanı başkan danışmanı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devlet bütçesiyle yapılan sosyal yardımların başında olan devlet memuru kadrosundaki Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın'ın siyaset yaptığı skandal paylaşımlar gündeme damga vururken büyük bir skandal da Selçuk Belediyesi'nde patladı.

Daha önce Selçuk Belediyesi'ne ait dergide Türkler ve Müslümanlar için "kafirler" ve "uluma" gibi çirkin ifadeler kullanılmasının ardından şimdi de belediyenin basın danışmanı Murat Büyükyılmaz, sözde Ermeni soykırımı yapıldığını ve 2015'te de Diyarbakır'daki patlamada katliam yapıldığı yönünde çirkin iddialarda bulundu.

İLÇEYİ AYAĞA KALDIRDI

Paylaşımda "Sürgün edilen, katledilen ve baskılanan tüm Ermeni halkına saygı ve mahcubiyetle..." ifadesini kullanan Büyükyılmaz, bir başka paylaşımında ise 2015'te Diyarbakır'daki HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıyı katliam olarak nitelendirerek, "Halka ve halkın desteğini alan meşru siyasetlere karşı baskıyla, zulümle, terörle, katliamlarla! Unutmadık AmedKatliamı" dedi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in geçtiğimiz günlerde nikahını kıydığı Büyükyılmaz'ın bu paylaşımları ilçeyi ayağa kaldırdı. Skandalın patlamasının ardından Yeni Asır'ın ulaştığı Büyükyılmaz, konuyla ilgili sorulara "Şu an müsait değilim" diyerek cevap vermedi.

DERGİSİNDE TÜRKLERE HAKARET EDİLMİŞTİ

2021 yılında CHP'li Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel yönetimindeki belediyenin dergisinde Türkler ve Müslümanlar ile Selçuk'u fetheden Aydınoğlu Beyi Umur Bey'in sonradan kendi yerine geçen kardeşi Hızır Bey'e ağır hakaretlerde bulunulmuştu. İmtiyaz sahibi olarak Başkan Sengel'in göründüğü "Efesli Leylek" isimli derginin 5. sayısında çatıya çıkıp ezan okuyanlar için 1399'da Selçuk'ta görev yapan bir başpiskoposun ağzından "Kafirler çatıya çıkıp, ulumalar eşliğinde kendi dinlerinden ilahiler okuyorlar, bunu yaparken kendilerinden geçiyorlar" gibi çirkin ifadelere yer verilmesi tepki çekmişti.