Bir karar ver Soyer!

İzmir'de yıllardır süren kentin sanayi mi, tarım mı yoksa bir turizm şehri mi olacağı yönündeki tartışmalar bir türlü bitmezken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de artık işin iyice suyunu çıkardı. Soyer, katıldığı her etkinlikte İzmir'i o etkinliğin konusu ve içeriğine uygun bir dünya şehri yapacaklarını söylüyor. "İzmir'i ...... kenti/merkezi yapacağız" klişesini sık sık kullanan Soyer, sadece konuştuğu toplantı veya etkinliğin konusuna göre nokta nokta olan yeri dolduruyor. Böylece İzmir'i sürekli olarak dünyanın, Türkiye'nin, Avrupa'da bir şeylerin merkezi veya başkenti yapıp duruyor. Soyer'in bu tavrı artık mizah konusu olurken Büyükşehir eliyle İzmir'in henüz neredeyse hiçbir alanda dünya kenti haline getirilemediği görülüyor.

"PLASTİK ATIKSIZ ŞEHİR"

En son önceki gün WWF'in Akdeniz'i tehdit eden sorunlara dikkat çeken Blue Panda yelkenlisi, WWF Plastik Atıksız Şehirler Ağı Üyesi İzmir'in pilot ilçesi Çeşme'yi ziyaret etmesini fırsat bilen Soyer, "İzmir'i 2030 yılına kadar plastik atıksız şehir yapacağız" diyerek bu açıklamalarına bir yenisini ekledi.

İŞTE O VAATLER

■ İzmir'i dünya kenti yapacağız. (2 Ağustos 2019'da düzenlenen Çiğli Kent Sempozyumu'nda)

■ İzmir'i umudun şehri yapacağız. (15 Haziran 2022'de Cittaslow Metropol projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada)

■ İzmir'i dünya tarımının en önemli kentlerinden biri yapacağız. (9 Mayıs 2020'de İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında)

■ İzmir'i amatör sporların başkenti yapacağız. (12 Mart 2019'da Yerel Yönetimlerde Spor Politikaları konulu toplantıda)

■ İzmir'i turizm kenti yapacağız. (22 Şubat 2019'da Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulları ortak toplantısında)

■ İzmir'i fuarlar kenti yapacağız. (24 Ocak 2022'de yıl içinde düzenlenecek fuarların tanıtım toplantısında)

■ İzmir'i evrensel bir kültür sanat üretim merkezi yapacağız. (27 Mart 2021 İzmir Şehir Tiyatroları tanıtım toplantısında)

■ İzmir'i tasarım kenti yapacağız. (26 Şubat 2019'daki proje tanıtım toplantısında)

■ İzmir'i kooperatifleşmenin başkenti yapacağız. (19 Nisan 2019 İzmir'de faaliyet gösteren 105 tarımsal kalkınma kooperatifinin yöneticileriyle ile gerçekleştirdiği toplantıda)

■ İzmir'i festivaller kenti yapacağız. (10 Eylül 2019'da 3. İzmir Körfez Festivali açılışında)

■ İzmir'i sportif havacılığın merkezi yapacağız. (21 Aralık 2019'da İzmir Havacılık Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldiğinde)

■ İzmir'i dünyanın en Roman dostu kenti yapacağız. (8 Nisan 2021'de Tepecik'teki Roman Kültür Merkezi'nin açılışında)

■ İzmir'i uluslararası turnuvalar ve organizasyonlarla spor kenti yapacağız. (6 Haziran 2021'de İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcular ile buluşmasında)

■ İzmir'i sinema sektörü için çekim merkezi haline getireceğiz. (13 Temmuz 2021'de İzmir Sinema Ofisi'nin yeni binasının açılışında)

■ İzmir'i Birleşmiş Milletler'in Çocuk Dostu Şehri yapacağız. (23 Nisan 2019'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında)

■ İzmir'i Akdeniz'in öncü kenti yapacağız. (17 Şubat 2019'da Bornova'da seçim bürosu açılışında)

■ İzmir'i dünyanın en müreffeh kentlerinden biri yapacağız. (16 Nisan 2019'da yeni seçilen ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı Ankara ziyaretinde)

■ İzmir'i yaratıcı endüstrilerin ve çağdaş teknolojilerin kenti yapacağız. (7 Mart 2019'da Maroton İzmir tanıtımında)

■ İzmir'i atık yönetiminde dünyanın öncü şehirlerinden biri yapacağız. (25 Haziran 2021'de Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi açılışında)

■ İzmir'i Avrupa gençlik başkenti ve Avrupa kültür başkenti yapacağız. (17 Mayıs 2022'de Gençlik Festivali'nde)

■ İzmir'i plaj sporlarında Avrupa'nın en çekici merkezi yapacağız. (11 Ekim 2021'deki açıklamasında)

■ İzmir'i su sporlarının önde gelen merkezlerinden biri haline getireceğiz. (25 Haziran 2021'de CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu'nun katıldığı Bornova'daki yarı olimpik yüzme havuzunun açılış töreninde)

■ İzmir'i evrensel bir kültür sanat üretim merkezi yapacağız. (27 Mart 2021 İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın tanıtım toplantısında)

■ Önceliğimiz iklim krizi ve kuraklığa dirençli bir İzmir yaratacağız. (29 Nisan 2022'de Mavişehir Balıkçı Barınağı'nın içinde suya ihtiyaç duymayan bitkilerle tasarlanan Flamingo Doğa Parkı ziyaretinde)

■ İzmir akıllı şehir olacak. (9 Temmuz 2022 Akıllı ve Sürdürelebilir Bir İzmir'e Doğru Çalıştayı'nda)

■ İzmir'i dünyanın katma değeri en yüksek kentlerinden biri haline getireceğiz. (7 Ekim 2020'deki sosyal medya paylaşımında)

■ İzmir'i dirençli bir kent haline getiriyoruz. (21 Aralık 2020'de İZSU Genel Müdürlüğü kentte devam eden altyapı yatırımları için Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile yaklaşık 50 milyon Euro'luk kredi sözleşmesi imzaladığında)

■ İzmir'i doğayla uyumlu yaşamın öncü şehri yapacağız. (5 Kasım 2021'de Glasgow'da düzenlenen 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda)

■ İzmir bisiklet kullanımı açısından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olacak. (3 Haziran 2022 Dünya Bisiklet Günü toplu sürüş etkinliğinde)