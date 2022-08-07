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Haberler İzmir İzmir'de iki araca tarihi eser baskını! Nadide eserler ele geçirildi

İzmir'de iki araca tarihi eser baskını! Nadide eserler ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin satışa hazırlanan tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün de aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İHA

07.08.2022, 10:53

İzmir’de iki araca tarihi eser baskını! Nadide eserler ele geçirildi

İzmir polisinin düzenlediği operasyonda, döneminin nadide eserlerinden olan Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün de aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının satışa hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Buca ilçesinde durdurulan iki araçta Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 adet sikke, 1 adet altın yüzük, 12 adet pişmiş toprak kap, 1 adet metal obje yer aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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