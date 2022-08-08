Ege’den yılın ilk 6 ayında 513 milyon 707 bin dolarlık ihracat

Çakan, Ege Denizi'nin zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Ege'de çeşit çok. Hamsisi, sardalyesi, istavriti, kolyozu ihracata gidiyor. Hamsiyi herkes tercih ediyor. Danimarka'dan Norveç'e kadar. Dünyada bugün Norveç ve Danimarka su ürünleri ihracatında söz sahibi ülkeler ama bu ülkelerin çok çeşitliliği yok. Onların bir somon balığı bir de uskumrusu var ama Türkiye dediğiniz zaman Ege, Marmara, Karadeniz çok çeşit barındırıyor. Bizim artımız da onlar." diye konuştu.