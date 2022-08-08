Ege’den yılın ilk 6 ayında 513 milyon 707 bin dolarlık ihracat

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlediği verilere göre, Türk su ürünleri sektörünün 2021'de ulaştığı 1,4 milyar dolarlık ihracatın, 953 milyon dolarlık payını Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri oluşturdu.
Egeli ihracatçılar 2022 yılının ilk 6 ayında 513 milyon 707 bin dolarlık su ürünleri ihraç etti. Su ürünleri ihracatında başrolü levrek, çipura, alabalık üstlenirken Rusya, İtalya, İngiltere, İspanya ve Yunanistan en büyük ihracat pazarları oldu.