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Haberler İzmir Hırsızın kıyafet seçimi polisleri bile şaşırttı

Hırsızın kıyafet seçimi polisleri bile şaşırttı

8.8.2022

Hırsızın kıyafet seçimi polisleri bile şaşırttı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kadın kıyafeti ile bir eve giren B.İ. (18), hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Elinde çuval bulunan bir kadının eve girdiğini gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Elindeki çuvalda kablo, bakır tepsi, sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi gibi eşyalarla suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Öte yandan, suçüstü yakalanan şüphelinin B.İ. olduğu ve tanınmamak için kadın elbisesi giydiği belirlendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. ■ SEVAL KONURALP
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